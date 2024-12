Bob a 2, Laura Nolte vince la tappa di Sigulda e allunga in classifica su Kim Kalicki

Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025. Sul budello baltico la gara si è risolta in una doppietta tedesca, con le atlete teutoniche che, come sempre, hanno monopolizzato le prime posizioni.

Laura Nolte ha chiuso con il tempo complessivo di 1:48.59 (55.03 e 53.56) con un vantaggio di soli 11 centesimi sulla connazionale Kim Kalicki (55.44 e 53.26) mentre completa il podio la statunitense Kaysha Love (55.26 e 53.96) a 63 centesimi. Quarta posizione per un’altra tedesca Lisa Buckwitz (55.80 e 53.84) con un distacco di 1.05, quinta per l’austriaca Katrin Beierl (55.56 e 54.11) a 1.08, mentre è sesta la belga Kelly van Petegem (55.55 e 54.17) a 1.13.

Settima posizione per la svizzera Melanie Hasler (56.02 e 54.43) a 1.86, quindi ottava la romena Andreea Grecu (55.97 e 54.53) a 1.91, nona la slovacca Viktoria Cernanska (55.80 e 54.73) a 1.94, mentre completa la top10 la statunitense Kaillie Humphrires (56.23 e 54.38) a 2.02, davanti alla connazionale Elana Meyers Taylor (56.20 e 54.55) undicesima a 2.16.

A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Laura Nolte con 450 punti contro i 410 di Kim Kalicki ed i 402 di Lisa Buckwitz. Quarta Melanie Hasler con 360, mentre è quinta Kaysha Love con 352.