Biathlon, World Team Challenge 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming, coppie partecipanti

Oggi, sabato 28 dicembre, andrà in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) l’edizione 2024 del World Team Challenger, tradizionale kermesse sulle nevi tedesche che esula del massimo circuito internazionale del biathlon. La Coppa del Mondo ha salutato già il 2024 e il tutto ripartirà da Oberhof, sempre in terra tedesca dal 9 al 12 gennaio. In questa circostanza, ci sarà l’occasione di regalare spettacolo.

Un format particolare. Ci saranno dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si affronteranno in una mass start seguita da un inseguimento in modalità single mixed (staffetta). Nella pursuit si partirà con distacchi dimezzati rispetto alla prova precedente. Alle 18.10 è previsto il via della gara con partenza in linea, mentre alle 19.27 inizierà l’inseguimento che ci decreterà i vincitori della competizione.

L’Italia non sarà presente in questa circostanza, replicando quanto era accaduto l’anno passato. Un evento in cui sovente il Bel Paese era stato rappresentato, ricordando anche l’affermazione del 2018 con il duo formato da Lukas Hofer e da Dorothea Wierer. Si è deciso di non replicare perché tra le fila nostrane si è pensato di preservarsi in vista della ripresa agonistica. Il pensiero va in particolare a Lisa Vittozzi, costretta a saltare i primi tre appuntamenti del massimo circuito a causa di problemi alla schiena.

Il World Team Challenger 2024 di biathlon, in programma alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania), inizierà a partire dalle ore 18.10 e sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi darà conto del risultato di questa manifestazione.

BIATHLON WORLD TEAM CHALLENGE 2024

Sabato 28 dicembre

Ore 18.10 Mass Start alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 19.27 Inseguimento alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA WORLD TEAM CHALLENGE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta testuale: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.