Biathlon, Tandrevold si opera per risolvere l’aritmia cardiaca: già stabiliti i possibili tempi di recupero

Ingrid Landmark Tandrevold, assente nelle tappe di Hochfilzen e Le Grand Bornard, si è sottoposta mercoledì scorso ad un intervento chirurgico di ablazione per risolvere i problemi di aritmia cardiaca riscontrati negli ultimi anni e poche settimane fa durante l’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon a Kontiolahti.

La 28enne norvegese, avversaria principale di Lisa Vittozzi nella passata stagione per la conquista della Sfera di Cristallo, ha fornito un aggiornamento sul proprio stato di salute dopo l’operazione (che ha avuto esito positivo) tramite un lungo post su Instagram. La scandinava nel frattempo ha già ripreso l’attività fisica con alcuni allenamenti leggeri.

“È stato un periodo pre-natalizio un po’ diverso da quello che avevo pianificato. Come molti di voi forse sapranno, ho avuto una ricaduta di aritmie cardiache all’inizio di dicembre. Volevo quindi dare un piccolo aggiornamento: mercoledì ho subito un intervento cardiaco (ablazione) per AVNRT, un tipo di aritmia. Tipicamente, questa provoca episodi improvvisi di palpitazioni, vertigini o mancanza di respiro. Non è pericolosa, solo molto scomoda. E anche piuttosto fastidiosa se cerchi di andare veloce sugli sci e colpire i bersagli allo stesso tempo“, racconta Tandrevold.

“Questa non è una condizione che necessariamente viene provocata da un allenamento intenso o da un eccessivo sforzo. L’AVNRT è considerata congenita, ma può essere scatenata da molto stress mentale e fisico. È un po’ come se avessi un piccolo graffio su un disco che a volte si blocca, mentre la maggior parte delle persone ha una CD perfetto. Vorrei sottolineare che non avrei mai partecipato a una gara se fosse stato pericoloso per me, non avrei mai avuto il permesso di farlo, e mi scuso se avete visto immagini scomode in tv. Ero solo io che provavo una sorta di manovra per fermare l’aritmia. Il lavoro con il cardiologo mi ha sicuramente aiutato moltissimo a restare lucida nella situazione e a sentirmi sicura su ciò che faccio e sullo stress fisico a cui sottopongo il mio corpo“, spiega la scandinava.

“L’attività fisica è nella maggior parte dei casi più medicina per la salute che il contrario. Spero di poter tornare a gareggiare e di essere di ispirazione per te, se ne hai bisogno. Infine, auguro a tutti un buon Natale! Vi ringrazio moltissimo per tutto il supporto e i bei messaggi che mi avete inviato, li apprezzo tanto. Non vedo l’ora di tornare in Coppa del Mondo a gennaio, sperando di essere completamente recuperata“, conclude la quattro volte campionessa iridata in staffetta.