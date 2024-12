Biathlon, startlist Mass start femminile Le Grand Bornand 2024: programma, orario, tv, pettorali delle italiane

Domenica 22 dicembre (ore 14.45) andrà in scena la mass start femminile di Le Grand Bornand, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. In Francia si concluderà la lunga settimana di gare prima della sosta natalizia, spazio all’evento che prevede la partenza in linea, 12,5 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e due a terra, ogni errore si paga con un giro di penalità). Al via si presenteranno trenta atlete, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per i piazzamenti che contano.

L’Italia si affiderà a Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller, desiderose di ottenere un risultato degno di nota. Tra le favorite della vigilia figurano la tedesca Franziska Preuss, la svedese Elvira Oeberg, la francesi Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, l’altra svedese Ella Halvarsson, la finlandese Suvi Minkkinen, la tedesca Vanessa Voight. Samuela Comola è la prima riserva, dunque deve sperare in qualche forfait per prendere parte alla gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della mass start femminile di Le Grand Bornand. prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MASS START FEMMINILE A LE GRAND BORNAND

Domenica 22 dicembre

Ore 14.45 Mass start femminile a Le Grand Bornand – Diretta tv su Eurosport 1

STARTLIST MASS START FEMMINILE A LE GRAND BORNAND

1 PREUSS Franziska GER 1 165

2 OEBERG Elvira SWE 2 54

3 JEANMONNOT Lou FRA 3 29

4 VOIGT Vanessa GER 4 110

5 SIMON Julia FRA 5 116

6 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 6 119

7 MINKKINEN Suvi FIN 7 41

8 HALVARSSON Ella SWE 8 30

9 RICHARD Jeanne FRA 10 84

10 WIERER Dorothea ITA 11 55

11 MAGNUSSON Anna SWE 12 62

12 MICHELON Oceane FRA 13 37

13 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 14

14 SIDOROWICZ Natalia POL 15 42

15 GROTIAN Selina GER 16 77

16 HAUSER Lisa Theresa AUT 17

17 DZHIMA Yuliia UKR 18 92

18 LAMPIC Anamarija SLO 19 93

19 ANDERSSON Sara SWE 20 29

20 TANNHEIMER Julia GER 21

21 KIRKEEIDE Maren NOR 22 80

22 LIE Lotte BEL 23 33

23 CHAUVEAU Sophie FRA 24 10

24 HAECKI-GROSS Lena SUI 25 34

25 LEHTONEN Venla FIN 33 69

26 AUCHENTALLER Hannah ITA 27 48

27 DMYTRENKO Khrystyna UKR 29 44

28 LIEN Ida NOR 42 42

29 ZUK Kamila POL 44 38

30 CLOETENS Maya BEL 26 38

Riserve

COMOLA Samuela ITA 28 37

BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 30 35

TODOROVA Milena BUL 31 34

SKOTTHEIM Johanna SWE 52 27