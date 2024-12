Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornand: confermata l’assenza di Vittozzi

Messa in archivio la seconda tappa della Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria), il massimo circuito internazionale del biathlon fa rotta sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, appuntamento previsto da giovedì 19 a domenica 22 dicembre.

Tutto inizierà con la disputa della Sprint maschile, poi nel giorno successivo sarà la volta delle donne nel medesimo format. Il 21 dicembre assisteremo ai due inseguimenti per uomini e donne e stesso discorso domenica 22 con le due Mass Start.

Per questa circostanza, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato nove atleti. Si tratta di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Nessuna sorpresa, quindi, e confermata l’assenza di Lisa Vittozzi che dovrebbe tornare a disposizione per Oberhof (Germania), dal 9 al 12 gennaio 2025.

Per quanto concerne il circuito cadetto della IBU Cup, il tutto si terrà a Obertilliach (Austria) dal 19 al 22 dicembre. Nicolò Betemps, Marco Barale, Nicola Romanin, Christoph Pircher, Elia Zeni, Patrick Braunhofer, Linda Zingerle, Birgit Schoelzhorn, Rebecca Passler, Ilaria Scattolo e Francesca Bocchiero saranno presenti. In riferimento all’IBU Cup junior, le gare si svolgeranno in Svizzera a Goms dal 18 al 21 dicembre. Francesca Bocchiero, Alice Pacchiodi, Astrid Ploesch, Sara Scattolo, Davide Compagnoni, Alex Perisutti e Felix Ratschiller saranno gli azzurri in gara.