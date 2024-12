Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2024: calendario 3-8 dicembre, orari, tv, streaming

Dal 3 all’8 dicembre vi sarà il completamento della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Messi alle spalle i primi due giorni di gare del week end, all’insegna delle prove a squadre, saranno ora di scena le gare individuali e capiremo ancor meglio quale sarà lo stato dell’arte tra le varie compagini al via.

Si comincerà domani con la Short Individual maschile, seguita dal medesimo format il 4 dicembre per le donne, seppur con un chilometraggio diverso: 15km per gli uomini e 12.5km per le donne. Il 6 e 7 dicembre vi saranno le due Sprint maschile e femminile, mentre domenica 8 sono in programma le due Mass Start a far calare il sipario su questo appuntamento.

In casa Italia, da quel che si è potuto comprendere, la condizione di Tommaso Giacomel è ottima e da lui ci si aspetta un bel risultato nelle gare citate. Curiosità anche su quello che potrà fare al femminile Dorothea Wierer, la leader del gruppo femminile, in assenza di Lisa Vittozzi, che verosimilmente tornerà nel secondo round stagionale ad Hochfilzen (Austria).

Il completamento della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia), previsto dal 3 all’8 dicembre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare in programma.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2024

Martedì 3 dicembre

Ore 16.20 15km Short Individual uomini

Mercoledì 4 dicembre

Ore 16.20 12.5km Short Individual donne

Venerdì 6 dicembre

Ore 16.20 10km Sprint uomini

Sabato 7 dicembre

Ore 17.10 7.5km Sprint donne

Domenica 8 dicembre

Ore 14.30 15km Mass Start uomini

Ore 17.10 12.5km Mass Start donne

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport