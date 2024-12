Berrettini mina vagante nel sorteggio degli Australian Open 2025: potrebbe trovare subito Sinner e Alcaraz

Matteo Berrettini non potrà fregiarsi del ruolo di testa di serie a Melbourne. La sconfitta all’esordio contro Jordan Thompson nell’ATP250 di Brisbane non gli ha permesso di centrare questo obiettivo in vista degli Australian Open 2025 (12-26 gennaio). L’azzurro quindi potrebbe rischiare un incrocio complicato in vista del Major.

Giovedì 9 gennaio è previsto il sorteggio del tabellone principale e Berrettini, che vanta anche una semifinale nello Slam australiano due anni fa, potrebbe essere una mina vagante nella parte di tabellone di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz. Gli appassionati ricordando perfettamente quanto accaduto quest’anno a Wimbledon, con la sfida tra il romano e il n.1 del mondo.

Una partita di alto livello nel Tempio del tennis in cui Matteo ha dimostrato, pur con poche partite nelle gambe, di essere un giocatore molto forte sull’erba, ma non in grado di tenere quel livello di intensità e di attenzione nei particolari di Jannik. Un aspetto su cui dovrà lavorare soprattutto per quanto si è visto quest’oggi nella sfida persa contro Thompson.

Berrettini ha mostrato un tennis ottimo nella prima frazione, letteralmente dominata, ma dal secondo set la luce si è spenta e gli errori sono arrivati in grande quantità. Da capire se sia solo un discorso fisico o mentale, però se il classe ’96 del Bel Paese vorrà proseguire nel percorso in Australia, non potrà avere un serbatoio di energie così limitato.