Benedetta Pilato si ritrova in staffetta: “Bel segnale in vista della finale individuale sui 50”

Dopo aver bucato clamorosamente la sua prima gara individuale, uscendo di scena in batteria nei 100 rana, Benedetta Pilato ha avuto il merito di reagire nei giorni successivi salendo progressivamente di colpi ed effettuando delle buone prestazioni tra 50 rana e staffette in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest.

Nella sessione mattutina dell’ultima giornata della rassegna iridata Pilato ha partecipato alle batterie della staffetta 4×100 mista femminile, disputando una frazione competitiva (1:04.23 lanciato, il secondo miglior crono tra le raniste) e contribuendo alla qualificazione in finale dell’Italia insieme a Sara Curtis (57.42), Elena Capretta (56.55) e Sofia Morini (52.46).

La diciannovenne pugliese tornerà in azione oggi pomeriggio per la finale dei 50 rana e per quella della 4×100 mista femminile: “Abbiamo dato un bel segnale anche in vista della finale individuale che vedrà impegnate molte di noi. Stiamo bene dentro questa finale e possiamo essere competitive rispetto agli ultimi anni. Molte nazioni cambieranno componenti, noi credo resteremo così. Ci proveremo“, ha dichiarato l’azzurra al sito federale.

Il quartetto tricolore si presenterà all’ultimo atto con il quinto miglior tempo d’ingresso (3:50.80, nuovo record nazionale) alle spalle di Stati Uniti, Cina, Svezia e Gran Bretagna. Le medaglie sembrano fuori portata a meno di clamorosi colpi di scena, quindi l’obiettivo sarà quello di limare ulteriormente il primato italiano.