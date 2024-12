Benedetta Pilato la prende con ironia: “Mi piace così tanto arrivare quarta…”

Benedetta Pilato non va oltre un beffardo quarto posto nella finale dei 50 rana ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. L’azzurra ha disputato tutto sommato una buona gara, migliorando leggermente rispetto alla semifinale di ieri con un crono di 29.11 non così distante dal suo record nazionale (28.81).

Nella consueta intervista di rito post-gara ai microfoni di Rai Sport, la diciannovenne pugliese ha ironizzato sul fatto di essere arrivata ai piedi del podio proprio come la scorsa estate nei 100 rana alle Olimpiadi: “Ci sta dai, un po’ me lo aspettavo. Tanto mi piace così tanto arrivare quarta… Scherzo, comunque sono contenta di aver migliorato rispetto a ieri perché speravo di fare un po’ meno. Non è tanto lontano dal mio personale, quindi va bene così. Ci ho provato. Sono arrivata un po’ lunga in virata, è andata così“.

Sui rimpianti per la clamorosa eliminazione in batteria di inizio rassegna iridata nei 100: “Mi sono stupita tanto stamattina, perché in staffetta il tempo racconta un’altra storia rispetto alla gara individuale dell’altro giorno. Da una parte mi fa stare più tranquilla, dall’altra ho perso una grande opportunità. Poi vedremo“.

“Sicuramente arrivavo qui da un periodo un po’ particolare della mia vita, ho fatto molte cose e ho anche gareggiato tanto. Ho sperimentato un po’ e devo farlo ancora tanto. Anche se non mi ci sento, sono ancora piccola, quindi ho ancora tante cose da provare e voglio farlo“, ha concluso Pilato.