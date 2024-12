Basket, le Final Four di Eurolega si faranno quasi sicuramente ad Abu Dhabi

Manca l’annuncio ufficiale, ma le voci che rimbalzano dalla riunione degli azionisti dell’ECA dicono che la sede delle prossime Final Four di Eurolega sarà Abu Dhabi. Una notizia già nell’aria, ma che è sensazionale, perché se confermata sarebbe la prima volta nella storia che l’ultimo atto del torneo continentale si svolge fuori dall’Europa.

Secondo quanto riportato da Eurohoops, infatti, la decisione sarebbe stata presa con una maggioranza di 11 voti contro 2, con il voto contrario di Real Madrid e Olympiacos, e vedrà dunque la fase finale della competizione, con le semifinali di venerdì 23 e la finale di domenica 25, svolgersi negli Emirati Arabi Uniti.

Battuta, quindi, la concorrenza della Belgrade Arena, l’atto finale dell’Eurolega si dovrebbe disputare sul parquet della Etihad Arena. E, sempre secondo le voci, la scelta dovrebbe valere non solo per l’edizione 2025 dell’Eurolega, ma anche per le due edizioni successive, che dunque si disputerebbero lontano dall’Europa. Questo perché, se la scelta di Belgrado sarebbe stata per un triennio, quella di Abu Dhabi dovrebbe valere per un 1+2, con la possibilità di confermare gli Emirati Arabi dopo le finali di quest’anno.

Belgrado era, sino a pochi giorni fa, la grande favorita, ma a cambiare le carte in tavola sarebbe stata una nuova offerta al rialzo per Abu Dhabi da parte di IMG, partner commerciale di EuroLeague. Un fatto che ha una doppia valenza, perché l’accordo tra ECA e IMG scadrà nel 2026 e la scelta di Abu Dhabi dovrebbe aprire le porte a un rinnovo dell’accordo.