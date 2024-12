Basket, la Dinamo Sassari va ko con Bilbao al debutto in Europe Cup

Debutto amaro per il Banco Sardegna Sassari in Fiba Europe Cup. La ssquadra di Nenad Markovic si arrende in casa al Bilbao basket per 89-91; sardi che sono stati tutta la partita a rincorrere, senza riuscire ad avere l’inerzia dalla propria parte. Non bastano quattro uomini in doppia cifra con Bibbins capofila a 19.

Iberici che partono subito a mille: Gielo e Zoran Dragic imbastiscono la prima fuga sullo 0-7 dopo nemmeno tre minuti. I primi punti di Sassari sono di Bendzius, ma si fa fatica ad aprire la scatola, con il tiro da tre punti che non vuole saperne di entrare. Sei punti in fila di Marvin Jones concedono il +9 al 10′, ma nel giro di 70” Halilovic, Renfro e Bendzius riportano il Banco a un possesso di margine al 10′ sul 18-21.

Appare tutto tranne che una fiammata: Bendzius mette i primi due tiri pesanti della partita di Sassari che si ritrova a mettere la testa avanti sul 26-25 al 13′. Si tocca anche il +4 con il tiro pesante di Tambone, ma Bilbao trova le soluzioni giuste in attacco: parziale di 8-2 chiuso dalla tripla di Abdur-Rahkman e spagnoli di nuovo avanti, con Frey che chiude il suo show con 8 punti negli ultimi 48”: è 41-51 all’intervallo.

Bilbao aggiorna il massimo vantaggio sul 41-54 in apertura di terzo quarto, ma Bibbins, Halilovic e Tambone suonano la carica in un amen (48-56 al 22′). I baschi però rimangono sulla partita, trovano un nuovo break di 1-8 con tanti liberi di Dragic (complice anche un tecnico alla panchina di Sassari) e le due triple di Kullamae per il 49-67. Ma la Dinamo trova un insperato Alessandro Cappelletti, che guida la rimonta con sette punti in quattro minuti, e Sassari è di nuovo in corsa all’ultimo stop and go sul 66-73.

La tripla di Fobbs rimettono i padroni di casa sotto di quattro lunghezze, ma Bilbao respinge il tentativo di rientro definitivo con la tripla di Gielo (71-78). Dragic riscrive una doppia cifra di margine, Sassari però non è doma, con il giovane Vincini che fa a sportellate sotto canestro riavvicinando i suoi con qualche libero: ci pensa poi Bibbins e un’altra tripla di Tambone a rimettere definitivamente in scia il Banco Sardegna sul -3 sull’84-87.

Due liberi del numero 15 siglano il -1, ma risponde Hilnason in pitturato con 31” da giocare; Bibbins fallisce la tripla del pari, mentre Hilnaon è freddissimo dalla lunetta. L’americano si riscatta con il tiro pesante del -2 con meno di due secondi da giocare, ma il tempo è troppo poco per sperare, e il fallo non arriva in tempo.