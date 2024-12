Basket, i migliori italiani della decima giornata di Serie A. Mascolo fa volare Treviso, doppia doppia per Cinciarini

Si è disputata nel weekend la decima giornata del massimo campionato italiano di basket, con Trento che continua il suo percorso perfetto, seguita da Trapani, Brescia e Virtus Bologna, con gli emiliani che hanno vinto il big match contro Milano. E in campo hanno dato spettacolo anche molti italiani.

Si è iniziato con Treviso che continua l’ottimo momento e batte in trasferta Tortona. Per i veneti spiccano i 16 punti e 7 assist di Bruno Mascolo, sempre più uno dei leader di Treviso. Sabato sera, invece, appuntamento a Pistoia, dove continua la corsa di vertice di Trapani. Partita dove per i giocatori italiani, purtroppo, c’è stato poco spazio e l’unico a mettersi in mostra è stato Riccardo Rossato, che ha contribuito al successo degli Sharks con 7 punti.

Sabato, invece, si è partiti da Napoli, al decimo ko consecutivo, dove si è imposta Reggio Emilia. Per i siciliani, tra alti e bassi, hanno dato un buon contributo Sasha Grant, con 9 punti, e Lorenzo Uglietti, che ha marcato 8 punti. A Napoli, invece, non bastano i 10 punti di Andriu Tomas Woldetensae e gli 8 di Giovanni De Nicolao. Successo esterno anche per Sassari, che espugna il campo di Venezia con 11 punti di Alessandro Cappelletti. Ai veneti, invece, non bastano i 13 punti (e il 15 di plus/minus) di Amedeo Tessitori.

Fa 10 su 10 Trento, che si impone anche in casa di Scafati, con i padroni di casa cui non bastano la doppia doppia del solito Andrea Cinciarini, che chiude con 13 punti e 10 assist. Come detto, vittoria in trasferta per la Virtus Bologna che espugna il campo di Milano, dove nei momenti clou sono arrivate le triple di Marco Belinelli (per lui 9 punti) a spezzare il ritmo all’Olimpia. Infine, Brescia si impone a Trieste con 9 punti di Amedeo della Valle, mentre a Trieste non bastano i 16 punti di Michele Ruzzier; mentre nella sfida salvezza tra Cremona e Varese si impongono i padroni di casa, con gli ospiti cui non bastano i 14 punti di Matteo Librizzi e i 12 di Davide Alviti.