Basket femminile, Venezia-Campobasso il big match di Serie A1 al giro di boa

Va in scena questo weekend l’undicesima giornata del massimo campionato femminile di basket, giro di boa della stagione regolare. Un giro di boa che vede al momento due squadre in fuga, Venezia e Schio, e due che arrancano pericolosamente, cioè Alpo e Brixia. Nel mezzo una classifica molto corta dove tutto può accadere da qui a fine stagione.

La giornata inizia domani proprio con un testacoda, con Schio che ospita il Brixia Brescia. Sulla carta un match senza storia, con le venete che puntano ad agganciare Venezia in vetta, mentre le lombarde hanno altri match da mettere nel mirino per risalire la classifica. Domenica, invece, si parte con Sesto San Giovanni che ospita Sassari in uno scontro diretto in chiave playoff. Le lombarde sono attualmente quinte, con due punti in più delle sarde, e vogliono cementare la loro posizione, mentre le ospiti puntano al colpaccio.

Gli altri tre match si disputano tutti alle 18 di domenica, a partire dal big match di giornata che vede in campo le campionesse in carica della Reyer Venezia e Campobasso. Matilde Villa e compagne si sono sin qui confermate il miglior team del campionato, con 9 vittorie in 9 partite, mentre le molisane sono sicuramente la sorpresa di stagione, con un terzo posto sin qui più che meritato. Sarà una bella sfida, anche se Venezia è ovviamente favorita.

Sfida delicata, invece, a San Martino di Lupari dove arriva l’Alpo. Il derby veneto vede le padrone di casa in risalita in classifica, ora sono settime, ma a pari merito con la nona piazza, quella che vale i playout e non i playoff. Le ospiti, invece, sono ultime con una sola vittoria e hanno bisogno di cambiare velocemente ritmo per provare a raddrizzare la stagione. Infine, la sorpresa Tortona – quarta – è ospite di Faenza, che come San Martino di Lupari è in bilico tra playoff e playout e deve sicuramente vincere tra le mura amiche.