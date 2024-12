Basket femminile, tanti big match nella prima giornata di ritorno di Serie A1

Giro di boa nel massimo campionato femminile di basket che questo weekend affronta il dodicesimo turno, primo del girone di ritorno. Con tutte le squadre a 10 match giocati si può finalmente guardare alla classifica in maniera più concreta e saranno tanti gli scontri diretti questo fine settimana.

A partire, domani pomeriggio, dalla sfida tra la Dinamo Sassari e Campobasso, con le padrone di casa attualmente seste, con 8 punti in classifica, mentre le ospiti viaggiano veloci e sono terze a quota 14 punti. Sfida molto interessante, con le sarde che devono consolidare la loro posizione nei playoff. Sempre sabato, poi, big match tra Tortona e Venezia, con le piemontesi neopromosse che sono attualmente quarte a pari punti con Campobasso, mentre Matilde Villa e compagne sono prime in classifica, ma reduci lo scorso weekend dal primo ko stagionale in casa contro Campobasso.

Domenica, invece, si parte da una sfida di bassa classifica, con Battipaglia che ospita l’Alpo. Le padrone di casa vogliono vincere per entrare in zona playoff e abbandonare quella playout, mentre le venete sono obbligate a vincere per risalire la china, visto che attualmente sono ultime con solo 2 punti. Si prosegue con un altro scontro che vede protagoniste due formazioni della parte bassa della classifica, cioè Brixia Brescia e Faenza. Entrambe sono in bilico tra zona playoff e zona playout, sono staccate di soli due punti e le ospiti cercheranno una vittoria per allungare in classifica, mentre le lombarde vogliono chiudere il gap e accorciare ancor più la classifica.

Infine, altro big match da non perdere in Lombardia, con la Geas Sesto San Giovanni che ospita la Famila Schio. Le milanesi sono attualmente quinte, con 12 punti, e puntano al colpaccio per consolidare la propria posizione in zona playoff e puntare a uno dei primi quattro posti in chiave, appunto, quarti di finale. Per Schio, invece, dopo aver affiancato Venezia in vetta l’occasione di provare anche il sorpasso e conquistare la prima posizione in solitaria.