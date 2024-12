Basket, Brescia rimane nel gruppetto di inseguitrici di Trento, Cremona si rianima e supera Varese

Una decima giornata di basket monopolizzata dal grande match tra Milano e Bologna, che ha visto le V nere trionfare nel derby d’Italia. Ma nelle due partite rimanenti di giornata non mancano emozioni.

Alla festa delle squadre in trasferta si aggiunge anche la Germani Basket Brescia. I lombardi scappano via con i quarti centrali d’autore dal punto di vista difensivo, per poi rischiare la rimonta di Trieste che si ferma sul 65-69; per gli alabardati è la quarta sconfitta in fila

Miro Bilan fa la voce grossa con 17 punti e 21 rimbalzi (11 offensivi), prestazione da vero dominatore d’area che Trieste non riesce a limitare. I padroni di casa vengono condannati anche dall’8/34 da tre punti complessivo, con Jarrod Uthoff il migliore con 15 punti e 10 rimbalzi.

Varese non riesce a completare il filotto di vittorie esterne di questa domenica: la Vanoli Cremona interrompe la striscia di cinque sconfitte in fila e con un terzo quarto da 23-8 mettono a sedere i lombardi con i 23 punti di Corey Davis, autore di un 7/11 da tre da applausi.

Per la Openjbmetis, che tira con un pessimo 18/58 dal campo, il migliore è Matteo Librizzi con 14 punti nel 78-60 finale. Ma se tra Keifer Sykes, Justin Gray ed Alex Tyus arrivano la miseria di sette punti segnati, allora diventa dura vincere praticamente con chiunque.