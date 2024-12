Baseball, il Presidente Mazzieri guarda al futuro: “Il sogno è qualificarsi a Los Angeles 2028, sarà un cammino duro”

C’è un importante sguardo al futuro nel primo saluto di Natale di Marco Mazzieri, autorità eletta a capo della Federazione Italiana Baseball e Softball appena cinque settimana fa. Il Presidente, attraverso una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale della FIBS, ha tracciato la via per i prossimi anni, motivando alcuni cambi regolamentari importanti, soprattutto in ottica Serie A.

La principale modifica riguarda appunto il massimo Campionato nostrano che, dal 2025, sarà contraddistinto da un Girone A unico a otto squadre, costituito da due match settimanali di nove inning, da disputare il venerdì e il sabato a campi invertiti: “Nel girone A della Serie A di Baseball, torneremo alle due partite settimanali da nove inning ciascuna, con il desiderio di tornare progressivamente a tre partite settimanali nel corso del quadriennio – ha detto Mazzieri – Sarà poi fondamentale riscrivere la regola dei giocatori AFI, per la quale, al momento, abbiamo stabilito l’inserimento di un giocatore di cittadinanza italiana sul monte di lancio, lasciando però inalterata la quota dei 4 AFI in campo”.

Non è mancato poi uno sguardo anche alla Nazionale, con una finestra sui prossimi Giochi: “Questo percorso culminerà con il sogno di qualificare le nostre Nazionali alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà un cammino duro, ma nello stesso tempo avvincente, da iniziare subito con la giusta determinazione in occasione degli Europei in programma il prossimo settembre”.

Infine Mazzieri ha sottolineato l’importanza di raggiungere risultati importanti, in primis cancellando la deludente rassegna continentale maschile dello scorso anno: “Se per il Baseball sarà fondamentale riscattare la deludente prestazione dell’ultima edizione, sfruttando anche il sostegno del pubblico di casa di Senago, dove si giocherà la prima fase ‘di qualificazione’, la Nazionale di Softball, al momento in settima posizione nel Ranking Mondiale della WBSC e prima europea in classifica, dovrà essere sostenuta a dovere dalla Federazione per ripetersi e confermarsi al vertice nel nostro Continente. Nello stesso modo anche tutte le altre Nazionali dovranno puntare al massimo nelle manifestazioni a cui prenderanno parte, con il doppio obiettivo di centrare i traguardi prefissati e continuare a far crescere gli atleti“.