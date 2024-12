Australian Open 2025, le italiane presenti nel tabellone di qualificazione femminile

Sono state pubblicate le entry-list delle qualificazioni agli Australian Open 2025, che prenderanno il via nel giorno dell’Epifania (6 gennaio) e termineranno il 9 gennaio, quando ci sarà il sorteggio del tabellone principale. 128 uomini e 128 donne si sfideranno a Melbourne Park per la conquista dei titoli e nelle “quali” si deciderà a chi spetteranno i 16 posti mancanti nel main draw a livello maschile e femminile.

Tra le donne è presente anche l’ex n.1 del mondo Simona Halep, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. La rumena, vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019, sta cercando di ricostruire la propria carriera, dopo la vicenda del famoso integratore contaminato che l’ha estromessa dall’agonismo puro per qualche tempo. Un caso di cui tanto si è parlato e per il quale Halep ha mostrato non poca insofferenza rispetto a come ITIA abbia invece giudicato le positività di Jannik Sinner e di Iga Swiakek.

Tornando al tennis, tra le fila nostrane sarà l’eterna Sara Errani a guidare il gruppo delle giocatrici tricolori. L’ex n.5 del mondo, che insieme a Jasmine Paolini prenderà parte anche al torneo di doppio, non vuole fermarsi ed è intenzionata a proseguire nel percorso per togliersi altre soddisfazioni dopo una stagione incredibile, condita dall’oro olimpico nel doppio con Jasmine.

Oltre a Sarita, cercheranno di fare più strada possibile Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone. Si spera che Trevisan, in grandissima difficoltà nel 2024, sappia ritrovare il suo tennis, mentre per le altre la continuazione dell’avventura sembra molto complicata.