Australian Open 2025, gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione maschile

Dal 6 al 9 gennaio a Melbourne Park si decideranno i destini di chi aspira a essere nel tabellone principale degli Australian Open 2025. Dal 12 al 26 del mese citato il primo Slam dell’anno terrà banco e nel draw cadetto scopriremo quali saranno i tennisti che andranno ad arricchire il computo dei tennisti già presenti per meriti di classifica.

In casa Italia sono sei i rappresentanti che puntano a entrare nel novero di quelli che già sono passati dalla porta principale. Ci si riferisce a Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager e a Federico Arnaboldi. Bellucci ha cercato in tutti i modi di entrare direttamente nel main draw, ma la chiusura di stagione fuori dai migliori 100 in classifica è costata caro. Vedremo se qualche forfait nel main draw potrà consentirgli di evitare le “forche caudine” delle qualificazioni.

Proveranno ad alzare le loro quotazioni Passaro e Gigante, anche loro in cerca di un salto di qualità, mentre Zeppieri, reduce da un intervento chirurgico al polso sinistro, si augura di ritrovare il suo tennis brillante, lì dove quest’anno aveva fatto vedere doti non comuni. Per quanto riguarda Mager e Arnaboldi, si vorrà stupire, nella consapevolezza delle difficoltà.

Da notare la presenza tra le wild card a questo tabellone del figlio di Lleyton Hewitt, Cruz (classe 2008), di cui si parla un gran bene, con un radioso futuro davanti a sè.