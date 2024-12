ATP Hong Kong 2025: i possibili avversari di Lorenzo Musetti. Presenti tanti emergenti

La stagione 2025 di Lorenzo Musetti comincerà da Hong Kong. L’azzurro partirà, al contrario di quanto era previsto, il 26 dicembre per il primo torneo stagionale e non giocherà come programmato l’esibizione a Macao, come ha raccontato il suo co-allenatore Corrado Barazzutti ai nostri microfoni.

Sarà un 2025 importante per Musetti dopo un 2024 che l’ha visto emergere specialmente nella stagione sull’erba e alle Olimpiadi, compensando un inizio particolarmente difficile. Per una crescita ulteriore e cercare di puntare concretamente a un ingresso in top 10, il carrarino dovrà cercare di avere maggiore continuità all’interno dell’anno solare e non intervallare straordinari picchi a cadute in basso.

Ad Hong Kong lo scorso anno non approcciò bene la stagione il tennista azzurro: la vittoria al primo turno contro Wong, ma la brusca sconfitta agli ottavi di finale contro Kotov. Quest’anno sarà accreditato della seconda testa di serie solo dietro ad Andrey Rublev e proverà a mettere match preziosi nelle gambe in vista dell’Australian Open.

Gli avversari particolarmente ostici su questa superficie non mancano: Karen Khachanov sul duro è un cliente particolarmente scomodo per tutti, così come un talento come Arthur Fils sul veloce esprime bene tutta la sua potenza ed esplosività. Occhio anche a giocatori quotati che l’hanno già battuto come Brandon Nakashima, Nuno Borges e Juncheng Shang, ma anche Learner Tien che viene dalla bellissima settimana alle Next Gen ATP Finals.