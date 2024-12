ATP Brisbane 2025: entry-list e chi parteciperà. Berrettini potrebbe affrontare Djokovic…

Sarà il primo torneo della stagione, ma già contiene tantissimi motivi di interesse e tanta curiosità per un insieme di giocatori e situazioni. Dal 29 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 si svolgerà l’ATP 250 di Brisbane che a che fare con la categoria “250” ha ben poco visto il nobile campo di partecipazione che accompagna un appuntamento importante per la preparazione in vista dell’Australian Open.

Tornerà a giocare in questo torneo Novak Djokovic che è andato a Brisbane solo nel 2009 quando si fermò al primo turno. Grande curiosità per l’ex n.1 del mondo che sarà accompagnato nella stagione australiana da un nuovo coach molto speciale, ossia Andy Murray. Da vedere quali saranno gli eventuali benefici di questa partnership.

Tanti sono i grandi nomi, con il campione in carica Grigor Dimitrov al via come seconda testa di serie e subito dopo Holger Rune. Il danese comincia una stagione che sarà per certi versi la stagione della verità dopo la grande delusione del 2024 che l’ha visto perdere classifica e involvere nel gioco.

Saranno presenti soprattutto due italiani: Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Rispettivamente sono numero 34 e 37 del ranking, quindi un buon risultato in questo torneo potrebbe consentire di cogliere un posto tra le teste di serie dell’Australian Open ed evitare un possibile sorteggio difficile nei primi turni. Inoltre c’è il ritorno di un personaggio tanto discusso e discutibile come Nick Kyrgios che giocherà anche il doppio con Novak Djokovic.

ENTRY LIST ATP BRISBANE 2025

1 Novak Djokovic 7 7

2 Grigor Dimitrov 10 10

3 Holger Rune 13 13

4 Frances Tiafoe 18 18

5 Sebastian Korda 22 22

6 Alejandro Tabilo 23 23

7 Alexei Popyrin 24 24

8 Jordan Thompson 26 26

Jiri Lehecka 28 28

Giovanni Mpetshi Perricard 31 31

Matteo Berrettini 34 34

Nicolas Jarry 35 35

Matteo Arnaldi 37 37

Alex Michelsen 41 41

Mariano Navone 47 47

Jakub Mensik 48 48

David Goffin 52 52

Gael Monfils 55 55

(WC) Rinky Hijikata 73

(WC) Thanasi Kokkinakis 77

(WC) Adam Walton 93

Reilly Opelka 293 33 (PR)

Nick Kyrgios – 21 (PR)