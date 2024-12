Asja Zenere sfiora il bis nel superG di Zinal di Coppa Europa e chiude alle spalle di Malorie Blanc, 3a Sara Allemand

Asja Zenere sfiora la doppietta. L’azzurra, infatti, dopo il successo di ieri, oggi è seconda nel superG di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2024-2025. Sulla pista elvetica questa volta è una padrona di casa a centrare il successo, ovvero Malorie Blanc che ha chiuso con il tempo di 1:02.08 mettendo a segno i migliori parziali da inizio a fine discesa.

Alle sue spalle, come detto, la nostra Asja Zenere che chiude a 35 centesimi dalla vetta, pagando una parte iniziale non perfetta. Ottime notizie per l’Italia che piazza sul podio anche Sara Allemand che si ferma a 50 centesimi.

Quarta posizione per la francese Lois Abouly a 59 centesimi, quinta per la svizzera Stefanie Grob a 62, mentre è sesta l’austriaca Victoria Olivier a 75. Settima posizione per un’altra padrona di casa, Janine Schmitt a 76, ottava a pari merito per la francese Clara Direz e la tedesca Fabiana Dorigo a 82, mentre completa la top10 la canadese Valerie Grenier a 83.

Le altre italiane. Si ferma in 18a posizione Ilaria Ghisalberti con un distacco di 1.34 dalla vetta, quindi 19a Giulia Albano a 1.56, mentre è 21a Carlotta De Leonardis a 1.64. Chiude 26a Elisa Platino a 1.94, quindi tutte oltre la 30a posizione le varie Aurora Zavatarelli a 2.87, Elena Del Vecchio 3.21, Vittoria Cappellini a 3.24 e Ludovica Vittoria Druetto a 3.33. Non ha concluso la sua prova Melissa Astegiano.