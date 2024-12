Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite Arianna De Masi La velocista milanese è emersa nel panorama della velocità italiana nel 2024, quasi a sorpresa in quanto non più giovanissima, migliorandosi nettamente rispetto agli anni precedenti e guadagnando a pieno titolo un posto nella staffetta 4×100 con cui ha disputato gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Il merito della trasformazione è il frutto di un radicale cambio nel metodo di allenamento che l’ha portata nel gruppo di lavoro di Giussano, guidato da coach Alessandro Simonelli, grazie al quale è nettamente cresciuta. Per lei la soddisfazione di un eccellente 2024 agonistico, ma certamente non le basta e per il 2025 ha grandi ambizioni. Conduce: Ferdinando Savarese