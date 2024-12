Alexander Zverev incensa Sinner: “Lo conosco da ragazzino, il migliore del mondo. Con Alcaraz ci si diverte”

Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha parlato di Jannik Sinner in un’intervista concessa a Tennis Magazin: “Lo conosco da quando aveva 16 o 17 anni. All’epoca si allenava con Riccardo Piatti vicino a Montecarlo. Ogni volta che pioveva, la gente andava lì perché lì c’era una sala, per questo ho avuto modo di conoscerlo già da ragazzino. In termini di tennis, merita assolutamente di essere il numero 1 al mondo. Ha vinto due titoli del Grande Slam, tre titoli Masters e le finali ATP. È il miglior giocatore del mondo, ha vinto più titoli”.

Il teutonico si è soffermato anche sullo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 della classifica internazionale: “Carlos è davvero una persona con cui vado d’accordo. Abbiamo anche vissuto momenti speciali insieme, giocando partite importanti l’uno contro l’altro e trascorrendo un po’ più di tempo insieme fuori dal campo. Questo ha già creato qualcosa. Ogni volta che giochiamo e abbiamo giocato, c’è sempre stato grande intrattenimento, è divertente stare in campo con lui”.

Il 27enne si è soffermato anche sul proprio gioco e ha analizzato un momento ben preciso della stagione ormai andata in archivio: “Penso ancora di aver giocato il mio miglior tennis a Wimbledon quest’anno, per la prima volta nella mia carriera. Non ho mai giocato così bene sull’erba come prima di infortunarmi. È stato molto, molto amaro per me perché per la prima volta nella mia vita ho visto davvero le opportunità sull’erba”.