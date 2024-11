Yuki Tsunoda soddisfatto e pronto alla sfida: “E’ un’occasione da sfruttare per fare tanti punti”

Il giapponese Yuki Tsunoda è la vera sorpresa delle qualifiche del GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Interlagos la pioggia si è fatta sentire e l’asfalto bagnato è stata tra le insidie con cui i piloti hanno dovuto fare i conti, ricordando il posticipo del time-attack previsto ieri proprio per il maltempo. Non è un caso che la bandiera rossa sia stata sventolata in ben cinque circostanze per i tanti incidenti.

Lo stesso Tsunoda ha rischiato grosso, girandosi nelle fasi concitate del time-attack, all’ingresso di curva-4, ma essendo anche fortunato nel non avere danni e potendo riprendere la via della pista. La p.1 è andata alla McLaren del britannico Lando Norris a precedere la Mercedes di George Russell e per il nipponico, bravo a sfruttare il potenziale della propria Racing Bulls.

“Mi sono molto divertito alla guida. Avevo un grande passo sul bagnato, anche se era davvero facile commettere degli errori. Posso ritenermi fortunato in un caso di non aver avuto danni sulla macchina. Abbiamo lavorato bene con il team, affrontando una pista molto bella e complicata“, ha raccontato a caldo Tsunoda.

Un’opportunità per fare punti nella classifica costruttori che il giapponese vuole sfruttare: “Farò il massimo per guadagnare terreno nei confronti del nostri competitors, cioè la Haas, perché c’è l’opportunità di fare tanti punti qui in Brasile“. Il via del GP ci sarà alle 16.30 italiane (12.30 locali) e, immaginando che ci sarà sempre asfalto bagnato, si prevede un GP molto combattuto.