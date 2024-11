WTA Jiujiang, Golubic torna in finale dopo quasi quattro anni: si giocherà il titolo con Sramkova

Favola Viktorija Golubic a Jiujiang (Cina). Nel WTA 250 cinese la 32enne elvetica si prende la quinta finale della carriera, ma soprattutto la prima dal marzo 2021 quando si spinse all’ultimo atto a Monterrey. La svizzera ha avuto tanti alti e bassi nella sua carriera, un tennis bello e leggero, aggressivo, fatto di grande manualità con rovescio a una mano. Anche gli infortuni non le hanno dato pace, ma quando sta bene è uno spettacolo vederla in campo.

E questa è una delle “sue” settimane, delle settimane in cui impallina le avversarie con il suo gioco bello e spettacolare. Battuta in un’ora e venti Marie Bouzkova, testa di serie numero 1, con il punteggio di 6-1 6-2. Un dominio totale quello della giocatrice di Zurigo che ha colpito alla grande la palla e ha fatto breccia anche nella stanchezza della ceca al termine di una stagione lunga e sfibrante.

Dall’altra parte della rete ci sarà un’altra giocatrice “caldissima”, ossia la slovacca Rebecca Sramkova. La 28enne di Bratislava sta vivendo in questo finale di stagione la sua emersione: sembrava un talento cristallino, poi si è persa per strada, ma adesso è pronta a prendersi la ribalta.

In due ore e un quarto batte Laura Siegemund 7-6(4) 6-2: sarà la terza finale in carriera per Sramkova, tutte ottenute in questo finale di stagione tra Monastin e Hua Hin, laddove vinse proprio contro Siegemund. Anche la classifica sorride sempre di più: in questo momento virtualmente è al numero 43 del mondo, suo best ranking, vincendo arriverebbe al numero 41.