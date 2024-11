WTA Jiujiang 2024, Viktorija Golubic piega Rebecca Sramkova in finale e conquista il titolo

E’ l’elvetica Viktorija Golubic la vincitrice del tabellone di singolare degli Jiangxi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 andato in scena sul cemento outdoor di Jiujiang, in Cina: la svizzera piega in finale la slovacca Rebecca Sramkova, numero 2 del seeding, con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e 53 minuti di gioco.

Nel primo set l’elvetica è chirurgica in apertura, con Sramkova che dal 30-0 si fa rimontare e cede la battuta. La slovacca avrebbe subito l’occasione di riequilibrare la contesa, ma Golubic nel secondo game cancella tre break point non consecutivi e va sul 2-0. La svizzera nei seguenti tre turni in battuta concede appena due punti all’avversaria, portandosi sul 5-3. Nel nono gioco la slovacca finisce sotto 0-40 e la terza opportunità è quella buona per Golubic per chiudere i conti sul 6-3 in 40 minuti.

Nella seconda partita le parti si invertono, con Sramkova che centra lo strappo a trenta nel terzo game e poi nel quarto per confermare l’allungo deve giocare 28 punti, annullando cinque palle per il controbreak. Golubic, però, da quel momento vince otto dei successivi nove punti ed in un lampo torna sul 3-3. L’elvetica annulla due break point nel settimo gioco, lungo altri 18 punti, ma si salva. Non ci sono ulteriori sussulti fino a quando Sramkova nel dodicesimo game serve per restare nel match: la slovacca si fa rimontare dal 40-15, perde gli ultimi quattro punti e Golubic può festeggiare andando a vincere il titolo, conquistando il parziale per 7-5 in 72 minuti.

Le statistiche indicano come l’elvetica faccia meglio soprattutto con la seconda di servizio, con la quale si attesta al 60% di punti vinti, contro il deficitario 28% della slovacca. Golubic, inoltre, annulla 6 delle 7 palle break concesse, sfruttandone invece 4 delle 11 avute a disposizione, e conquistando, nel complesso, 87 punti contro i 71 della rivale.