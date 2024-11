WTA Finals, Barbora Krejcikova batte Gauff e si prende la semifinale: fuori Swiatek!

Barbora Krejcikova si prende tutto! Sconfitta Coco Gauff con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e tre quarti: è in semifinale alle WTA Finals di Riad da prima nel girone. Insieme a lei passa anche Gauff, mentre viene eliminata Iga Swiatek nonostante il successo di oggi contro Daria Kasatkina.

Il primo set comincia con una fase di studio: entrambe le giocatrici non concedono praticamente nulla alla battuta. Il primo snodo arriva nel quinto gioco quando Krejcikova strappa il servizio a Gauff con un paio di belle risposte. La ceca riesce a consolidare il break, ma inciampa sul 5-4, non mette tante prime e la statunitense reagisce piazzando il contro-break. Ecco però sul 5-5 c’è il nuovo passaggio a vuoto della numero 3 del mondo che perde il servizio a zero e il set per 7-5: Krejcikova risale da 15-40 e annulla un totale di quattro palle break per prendersi il primo parziale.

Gauff non si dà per vinta e reagisce all’inizio del secondo set procurandosi subito due palle break, ma Krejcikova con il servizio riesce ad evitare di andare sotto. I turni di battuta diventano pura formalità da entrambe le parti fino al 4-4: l’americana non trova la prima in campo e perde malamente il servizio a trenta. La ceca va a servire per il match con grande tensione, commette qualche errore di troppo, ma sul 15-40 risale trovando due righe, una con lo slice di rovescio, l’altra con il dritto in diagonale: tra l’aiuto del servizio e gli aiuti della Gauff la ceca riesce a chiudere e a qualificarsi per la semifinale.

Krejcikova che ha sfruttato i tanti errori commessi da Gauff: in totale solo 33 contro 25 fatti dalla ceca. Meglio anche nella resa con la seconda: 65% rispetto al 46% di Gauff. Le semifinali saranno quindi Krejcikova-Zheng e Gauff-Sabalenka.