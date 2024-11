WTA Finals 2024: Aryna Sabalenka chiuderà l’anno da numero 1 del mondo

Adesso è ufficiale: la sconfitta di Iga Swiatek contro Coco Gauff ha consegnato ad Aryna Sabalenka il numero 1 del ranking WTA a fine anno. La polacca non può più raggiungere la bielorussa neppure se vincesse tutte le partite delle WTA Finals di Riad da qui in avanti e, contemporaneamente, vedesse arrivare dall’altra parte due sconfitte consecutive.

Per la prima volta, dunque, Sabalenka siederà in vetta al ranking mondiale alla fine dell’anno: lo aveva occupato già nel 2023, ma in quel caso il controsorpasso di Swiatek era arrivato e aveva consentito alla polacca di proseguire il suo dominio, che appariva inscalfibile. Un lungo stop, i campi veloci che non l’hanno aiutata e un finale di stagione spaventoso della bielorussa hanno fatto il resto.

Per la seconda volta la Bielorussia esprime la numero 1 al mondo: era già successo nel 2012, quando Victoria Azarenka mise insieme una stagione da sei tornei vinti, tra cui gli Australian Open, e riuscì a mettersi alle spalle sia Maria Sharapova che Serena Williams, con Agnieszka Radwanska quarta.

Sabalenka, nel 2025, dovrà subito difendere una cambiale pesantissima: proprio lo Slam di Melbourne, che ha già vinto in due occasioni consecutive dal 2023. Sarà la sedicesima giocatrice nella storia a chiudere l’anno al vertice della WTA.