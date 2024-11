Valentino Rossi dopo il test in Hypercar: “Ho guidato una vera macchina da corsa, fantastica esperienza”

Valentino Rossi ha testato in Bahrain durante i rookie test del FIA World Endurance Championship la BMW M Hybrid V8, il prototipo del costruttore tedesco che quest’anno ha debuttato nella classe regina del Mondiale dopo un primo anno in azione esclusivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il ‘Dottore’ ha completato oltre 40 giri al pomeriggio dopo una prima sessione mattutina registrando il quarto tempo assoluto al termine della giornata. Ottimo debutto quindi per l’ex centauro che ha mostrato tutta la sua soddisfazione una volta conclusa una giornata più che mai significativa.

L’ex stella delle due ruote ha riportato in una nota ufficiale: “Oggi è stata una giornata fantastica. Ho avuto la possibilità di guidare la BMW M Hybrid V8 per l’intera giornata, con tutta la squadra e René Rast che mi ha dato consigli. Mi sono divertito molto, la macchina è fantastica, molto veloce e molto forte. Ha molta potenza, i tempi sul giro sono stati 15 secondi più veloci rispetto alla GT3, le gomme hanno un’ottima aderenza. È una vera macchina da corsa. Ero abbastanza preoccupato perché non avevo mai guidato l’Hypercar prima, ma mi sono sentito bene dal primo giro perché la macchina è stabile e ha dato un buon feedback. Andare veloce è molto difficile ma è molto divertente. Devo dire grazie per questa fantastica esperienza e spero di avere un’altra possibilità di provare la macchina.”

Difficile, se non impossibile, vedere l’anno prossimo Valentino Rossi con i prototipi, attualmente l’attenzione dell’italiano è sulle GT3 tra il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS ed appunto il Mondiale Endurance. Nelle prossime settimane, dopo la chiusura del GTWC Europe Endurance Cup a Jeddah (Arabia Saudita), potremmo finalmente avere il programma definitivo dell’italiano in vista della prossima stagione agonistica. Sicuramente vi sarà una riduzione del proprio impegno con le ruote coperte con la partecipazione al FIA WEC in LMGT3 oppure al GT World Challenge.