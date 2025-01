Intercontinental GT Challenge 2025, Valentino Rossi confermato al via della 12h di Bathurst

Come pronosticato da tempo, Valentino Rossi sarà al via per la terza volta in carriera della 12h di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge, che commenteremo tra meno di due settimane. Il ‘Dottore’ si appresta a tornare in Australia per una delle competizioni automobilistiche più affascinanti della stagione agonistica.

Il nostro connazionale, già confermato per il FIA World Endurance Championship GT, guiderà ancora una volta una delle BMW M4 GT3 schierate da WRT in compagnia dell’elvetico Raffaele Marciello e del belga Charles Weerts.

La compagine di Vincent Vosse farà affidamento anche su una seconda vettura, che vedrà all’opera Sheldon e Kelvin van der Linde, oltre ad Augusto Farfus. I due sudafricani raggiungono il brasiliano, la coppia ha corso insieme qualche anno fa con i colori di Audi Sport.

Resta ora da capire l’eventuale presenza dell’ex centauro in alcuni round del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La leggenda del Motomondiale ha annunciato di voler ridurre i propri impegni in pista nel 2025, ma ad oggi non è esclusa qualche presenza in via eccezionale anche nel noto campionato organizzato da SRO, oltre che nelle varie tappe del Mondiale Endurance, che scatterà a fine febbraio da Lusail con la seconda edizione della 1812 km (10h).