WEC, Toyota regna nelle qualifiche della 8h del Bahrain. 3° Ferrari

Toyota domina le qualifiche della 8h del Bahrain valida per il FIA World Endurance Championship conquistando la prima e la seconda piazza. Brendon Hartley (n. 8) e Nick De Vries (n. 7) hanno fatto la differenza staccando di ben tre decimi la Ferrari 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi.

I giapponesi svettano e recuperano un punto nel campionato costruttori a Porsche in vista della finale di domani. I due brand citati dovranno in ogni caso vedersela anche contro Ferrari che resta pienamente in corsa per uno storico risultato.

Dalla quarta piazza scatterà la Porsche n. 99 Proton Competition davanti alla Ferrari n. 50 quest’oggi affidata ad Antonio Fuoco. L’auto che ha ottenuto il successo nell’ultima 24h Le Mans ha avuto la meglio nel turno odierno sulla Porsche n. 6 leader del Mondiale di Kevin Estre e la gemella n. 5 di Matt Campbell. Ottava piazza per Hertz JOTA Porsche n. 12, nona e decima per le due BMW (n. 15 e n. 20).

Venerdì complicato contro il cronometro per Cadillac Racing, le due Peugeot, le due Alpine e la Lamborghini SC63 n. 63 Iron Lynx. Tutte le auto citate non hanno potuto contendersi la pole insieme alla Ferrari n. 83 AF Corse che dovrà scattare dalla 12ma posizione alle spalle della Porsche 963 privata n. 38 Hertz JOTA.

Dominio McLaren in LMGT3 con Joshua Caygill (n. 95) in pole per soli 2 millesimi nei confronti di James Cottingham (n. 59). Ferrari ha colto la terza posizione con la 296 GT3 n. 55 VISTA AF Corse, il francese François Heriau ha battuto la Lamborghini n. 85 Iron Dames e la Porsche n. 92 Pure Rxcing già matematicamente campione a settembre dopo la 6h del Fuji (Giappone). 13mo posto, invece, per la BMW M4 GT3 n. 46 WRT, in azione come sempre con Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

Domani alle 12.00 italiane il via dell’epilogo del FIA WEC 2024, live su Discovery +, Sky Sport (NOW, SkyGO) oppure in alternativa sul sito ufficiale del campionato con la sottoscrizione dell’apposito abbonamento.