WEC, si compone lentamente la griglia 2025

Si forma lentamente l’entry list del FIA World Endurance Championship 2025, campionato che scatterà a fine febbraio con la 1812km del Qatar. Hypercar ed LMGT3 saranno protagoniste per tutta la stagione che nuovamente tornerà in Italia in quel di Imola nel fine settimana del 20 aprile.

Ferrari ha già comunicato i propri nomi in occasione delle Finali Mondiali disputate sulle rive del Santerno il mese scorso. Due unità ufficiali di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 50) verranno schierate dal marchio di Maranello oltre alla confermata 499P n. 83 privata gestita da AF Corse.

Attualmente sono già arrivate le conferme di Porsche, Toyota e Cadillac, mentre restano da definire tutti gli altri costruttori compresa Aston Martin che debutterà con la propria Hypercar nel 2025 nel FIA WEC e parallelamente anche in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Per il marchio tedesco sono da segnalare la presenza di Julien Andlauer/Michael Christensen (n. 5) oltre a Kevin Estre/Laurens Vanthoor (n. 6), campioni del mondo piloti 2024 insieme ad André Lotterer. L’australiano Matt Campbell ed il francese Mathieu Jaminet saranno in supporto sulle due auto in occasione delle competizioni superiori alle sei ore.

Porsche Motorsport avrà una terza unità ufficiale (Porsche Penske Motorsport) in occasione della 24h Le Mans come accaduto negli ultimi due anni grazie al titolo conquistato in America in IMSA. Nelle scorse settimane è tornata protagonista l’ipotesi di avere in azione il quattro volte campione del mondo F1 Sebastian Vettel. Ricordiamo che il tedesco ha provato la 963 lo scorso anno in una prova in quel di Aragon (Spagna) in vista di un ipotetico impegno agonistico.

Toyota GR, invece, ha deciso di non modificare la squadra dopo aver ottenuto nuovamente il titolo costruttori. Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway sono attesi a bordo della n. 7, mentre il tridente Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley si alterneranno a bordo della GR010 Hybrid n. 8.

Ultima certezza, per ora, è data da Cadillac che si affiderà nel 2025 ad Hertz JOTA. La struttura britannica guarda ad un nuovo impegno dopo aver gareggiato negli ultimi due anni in Hypercar con due Porsche 963 private. Alex Lynn, Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Norman Nato, Will Stevens e Jenson Button sono stati nominati per rappresentare General Motors che nel 2023 ha ottenuto il podio assoluto a Le Mans con l’auto n. 2.

Oltre a Peugeot, brand che da tempo aveva annunciato Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne (n. 94) e Malthe Jakobsen /Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen (n. 93), restano da definire le squadre di Aston Martin, BMW, Alpine ed eventuali team privati legati a Porsche (Proton Competition ad esempio). Non menzioniamo Lamborghini che con ogni probabilità non parteciperà al prossimo Mondiale Endurance. Non vi sono motivazioni ufficiali dal brand bolognese che sembra destinato ad un parziale impiego esclusivamente in North America (IMSA WTSC) lontano quindi dalla serie internazionale. Sicuramente sulla decisione pesa l’obbligo regolamentare di inserire almeno due prototipi per costruttore full-time dal 2025, vincolo non presente sino ad ora.

Il 18 novembre, lunedì, terminerà ufficialmente la possibilità di presentare ad ACO e FIA la volontà di iscriversi al prossimo Mondiale. Ricordiamo che per una questione di spazi in alcuni tracciati non è possibile avere più di 40 auto totali nell’entry list completa (Hypercar + LMGT3).