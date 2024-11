WEC, Peugeot all’attacco nella FP3. Alle 14.00 le qualifiche

Peugeot torna al top al termine della FP3 della 8h Bahrain valida come atto conclusivo del FIA World Endurance Championship. L’ex pilota F1 Jean-Eric Vergne ha firmato il best lap per il marchio francese che si era già imposto nella mattinata di ieri con l’auto gemella n. 94.

Quest’oggi, invece, è stata la n. 93 ad avere la meglio con 2 decimi di scarto nei confronti della Ferrari 499P n. 83 AF Corse del cinese Yifei Ye e della Lamborghini Iron Lynx n. 63 di Daniil Kvyat. La già citata Peugeot n. 94 segue nell’ordine davanti alle due Alpine di Mick Schumacher (n. 36) e di Ferdinand Habsburg (n. 35).

Le due Ferrari ufficiali sono riuscite ad inserirsi nella Top10 con Antonio Fuoco (n. 50) in 7ma piazza davanti al compagno di box Antonio Giovinazzi (n. 51). Le due Porsche private di Hertz JOTA (n. 38 e n. 12) , invece, concludono nell’ordine la Top10 beffando la Toyota GR n. 7 e la Porsche n. 6 leader del Mondiale alla vigilia della finale araba.

In LMGT3, invece, detta il passo la Porsche n. 92 Manthey Pure Rxcing già matematicamente campione dopo la 6h del Fuji di settembre. La Lexus n. 78 Akkodis ASP e la Ferrari n. 55 VISTA AF Corse inseguono in seconda e terza piazza, mentre resta lontano dai migliori BMW che nuovamente vedrà in azione anche Valentino Rossi (WRT n. 46).

Oggi alle 14.00 italiane le qualifiche della 8h del Bahrain, sfida importante contro il cronometro che assegnerà il primo punto del week-end.