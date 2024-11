WEC, anche Mercedes sarà presente nel 2025

Mercedes si unisce alla lista di costruttori che parteciperanno alla stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Il marchio tedesco è atteso in LMGT3 con due AMG GT3 EVO che verranno schierate dalla compagine italiana Iron Lynx in ogni atto della serie.

Il brand teutonico si appresta per il debutto nel FIA WEC e soprattutto al ritorno a Le Mans dopo ventisei anni d’assenza. L’impegno in GT arriva al secondo anno di esistenza della classe LMGT3, categoria che ha rimpiazzato dal 2024 le famose LMGTE.

Claudio Schiavoni (n. 60) e Matteo Cressoni (n. 61) sono attualmente i piloti confermati per le due Mercedes in vista dell’opening round che si terrà a Lusail in Qatar a fine febbraio. La coppia ha corso insieme nell’ultima edizione del Mondiale in LMGT3 con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2 schierata sempre da Iron Lynx.

Il team italiano si appresta quindi a lasciare Lamborghini che con ogni probabilità non correrà più nel FIA WEC 2025. Il costruttore bolognese è destinato a perdere la propria entry in LMGT3 e soprattutto tra i prototipi dopo una sola stagione di presenza. La SC63, prototipo tricolore su telaio Ligier al debutto nel 2024, dovrebbe continuare a gareggiare sempre con il supporto di Iron Lynx negli USA all’interno dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nelle cinque sfide di durata previste (24h Daytona, 12h Sebring, 6h Glen, 6h Indy, Petit Le Mans).

Mercedes si aggiunge quindi alla lista di case presenti nel FIA WEC oltre a Ferrari, Porsche, Ford (GT), Cadillac, Corvette (GT), McLaren (GT), Aston Martin, BMW, Peugeot, Alpine, Toyota, Lexus (GT).