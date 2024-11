WEC, 36 vetture per il 2025. Aston Martin e Mercedes al debutto, niente Lamborghini

ACO ha presentato l’entry list del FIA World Endurance Championship 2025. Un totale di trentasei auto parteciperà a tutte le prove del Mondiale Endurance che inizierà a fine febbraio da Lusail con la 1812km del Qatar. 18 unità gareggeranno nella classe regina, lo stesso numero sarà protagonista in LMGT3 come accaduto nella passata stagione.

Aston Martin entra in Hypercar per la prima volta con due inediti prototipi, mentre Mercedes sarà della partita in LMGT3 con due AMG EVO schierate dal team italiano Iron Lynx. In entrambi i casi vi è l’uscita di scena di Lamborghini che nel 2024 aveva militato in Hypercar con una SC63 ed in LMGT3 con due Huracan EVO2.

Ferrari sarà al via con le due 499P ufficiali di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51) oltre alla privata n. 83 AF Corse che nuovamente proporrà anche Robert Kubica in compagnia di Phil Hanson e Yifei Ye. Il marchio che ha vinto le ultime due 24h Le Mans sarà della partita insieme a Porsche, Toyota, Cadillac, Alpine, Peugeot, BMW ed appunto la già citata Aston Martin. Il costruttore di Maranello ripropone full-time una compagine privata come Porsche che farà affidamento sulla 963 di Proton Competition.

La struttura di Christian Ried è attesa anche in LMGT3 con due Ford Mustang GT3. Come nel 2024 anche nel 2025 ogni costruttore deve schierare due vetture nella classe GT, una norma che è stata imposta anche per le Hypercar a partire dalla prossima stagione agonistica.

Oltre al marchio americano c’è la conferma da parte degli organizzatori da parte di Corvette (TF Sport), Ferrari (VISTA AF Corse), Aston Martin (Racing Spirit of Leman/The Heart of Racing), McLaren (United Autosports), Lexus (Akkodis ASP) Mercedes (Iron Lynx), Porsche (Manthey Iron Dames/Manthey 1st Phorm) e BMW (WRT). In merito non c’è ancora l’ipotetica conferma di Valentino Rossi, il ‘Dottore’ sceglierà nelle prossime settimane se tornare a tempo pieno nel Mondiale oppure preferire il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.