Volley femminile, Scandicci schianta il Voluntari 2005 al debutto in Champions League

Buona la prima per la Savino del Bene Scandicci, che si impone con un netto 3-0 sulle rumene del Voluntari 2005 e comincia nel migliore dei modi la sua avventura nella Champions League 2024-2025 di volley femminile. La squadra toscana ha rispettato il pronostico della vigilia, faticando forse un po’ più del previsto nei primi due set ma non avendo grossi problemi ad aggiudicarsi l’intera posta in palio con i parziali di 25-20, 25-20, 25-12 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco.

Dopo la sconfitta esterna contro Conegliano, l’allenatore delle padrone di casa Marco Gaspari ne ha approfittato per effettuare un po’ di turnover tenendo a riposo su tutte Ekaterina Antropova e puntando sulla diagonale composta da Maja Ognjenovic in regia e Camilla Mingardi nel ruolo di opposto. Rotazioni che hanno comunque consentito a Scandicci di portare a casa i primi 3 punti nel girone E della massima coppa continentale.

Avvio di partita abbastanza equilibrato, con il Voluntari che si porta addirittura sul 13-10 per poi subire la rimonta furiosa di una Scandicci che infila un parziale di 6-1 chiudendo i conti successivamente per 25-20 alla seconda chance utile. Copione simile anche nel secondo set, con le ospiti che provano subito la fuga volando anche a +5 sull’11-6 ma non riuscendo a contenere il recupero della Savino Del Bene, che mette la freccia sul 13-12 e poi fa corsa di testa fino al 25-20.

Dominio assoluto invece nella terza frazione, con Scandicci che vince addirittura dieci dei primi undici punti e dilaga nel finale completando l’opera sul 25-12. Top scorer Ana Carolina Da Silva con 15 punti totali a referto, ma vanno in doppia cifra anche Indy Bajens (12) e Camilla Mingardi (11).