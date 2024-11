Volley femminile, le migliori italiane della 8a giornata di A1: Piva e Malual devastanti in attacco, Anna Danesi, 8 muri in tre set!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 8ª GIORNATA DI SERIE A1

LINDA NWAKALOR: Nel caos organizzato di Scandicci in questo primo scorcio di stagione non deve essere facile restare concentrate quando si cambia formazione spesso. Lei ci riesce a Vallefoglia con una grande prestazione. Arrivano 14 punti, con il 58% in attacco e 3 muri. Numeri importanti.

EKATERINA ANTROPOVA: Non manca mai quando c’è da dare l’apporto per il bene della squadra. Chiude la prova di Pesaro con 25 punti all’attivo e un ottimo 57% di positività in attacco. Aggiunge anche un muro.

MARINA LUBIAN: Protagonista nella vittoria contro Pinerono con una prestazione che recita 12 punti, il 58% in attacco, un ace e due muri. Quando viene chiamata in causa si fa trovare pronta.

REBECCA PIVA: Busto Arsizio è diventato uno schiacciasassi anche grazie alle prova della sua schiacciatrice che contribuisce a demolire Novara con ben 19 punti in tre set, il 62% in ricezione, il 52% in attacco e un muro.

ADHUOLJOK JOHN MAJAK MALUAL: Devastante in alcuni tratti nella sfida casalinga contro Roma. Chiude con la bellezza di 30 punti una partita da 5 set, il 478% di positività in attacco e 3 muri.

ANNA DANESI: Nei momenti difficili la centrale azzurra risponde sempre presente. Prova di sostanza la sua contro Talmassons, che mette in difficoltà le milanesi e dunque sono fondamentali per la vittoria da 3 punti i suoi 13 punti con il 50% in attacco ma soprattutto 8 muri e anche un ace.