Volley femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1: Manfredini e Squarcini lanciano la corsa all’azzurro!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 6ª GIORNATA DI SERIE A1

ANNA DANESI. Ancora una prestazione di altissimo livello della centrale azzurra che contribuisce con 12 punti alla vittoria di Milano su campo di Perugia per lei il 60% in attacco, un muro e un ace.

STELLA NERVINI. Non basta la prova della giovane schiacciatrice ad evitare la sconfitta alle toscane. Sta crescendo in continuità e in efficacia. Chiude la sua prestazione con 19 punti all’attivo. Per lei 62% in ricezione e 33% in attacco con un ace e un muro.

FEDERICA SQUARCINI. Novara deve anche a lei gli exploit delle ultime settimane. Chiude il match con 13 punti di cui 4 sono a muro e con il 50% in attacco.

REBECCA PIVA. Busto Arsizio ha cambiato marcia anche grazie a lei. Conclude la partita contro Pinerolo con ben 25 punti. Le percentuali in attacco sono rivedibili (38%), mentre quelle in ricezione sono di altissimo spessore (84%).

ANNA GRAY. A Latisana contro Talmassons, Chieri deve rinunciare a Omoruyi e Zakchiou e ci pensa la centrale a far tornare il sorriso sulle labbra in casa piemontese. Per lei arrivano ben 17 punti di cui addirittura 6 muri e un ace. In attacco ha un 62% di positività.

LINDA MANFREDINI: Anche la centrale di Bergamo sta raggiungendo una continuità di rendimento invidiabile e non è la prima volta che finisce in questa graduatoria. Contro Vallefoglia nella sfida tra potenziali outsider totalizza ben 16 punti con una battuta micidiale (5 ace), 2 muti e il 69% in attacco..

EKATERINA ANTROPOVA. E’ vero, Scandicci viene battuto nettamente da Conegliano ma l’opposto azzurro gioca una partita encomiabile ingaggiando il duello con Haak. Chiude in tre set con la bellezza di 26 punti, col 56% in attacco, un ace e un muro.