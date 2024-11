Volley femminile, Chieri vince in Spagna e ipoteca gli ottavi di Challenge Cup

Successo senza troppi patemi per la Reale Mutua Fenera Chieri che vince 3-0 l’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup sul campo delle spagnole del Sant Cugat e si porta a due set dalla qualificazione al turno successivo.

Giulio Cesare Bregoli lascia a riposo Avery Skinner e schiera Buijs in banda nel sestetto titolare. Nella prima parte del set di apertura le padrone di casa reggono il ritmo della squadra italiana che, solo sul 16-15, riesce a scrollarsi di dosso le rivali e piazza un break micidiale di 9-2 per il 25-17 che regala l’1-0 alla Reale Mutua Fenera.

Nel secondo set andamento molto simile al parziale precedente con Sant Cygate che regge l’urto soprattutto in fase cambio palla. Chieri non si fa innervosire e, al momento giusto, piazza un mini break, si porta sul 22-18 aprendosi la strada per il 25-21 conclusivo.

Nel terzo set non c’è partita. Le spagnole commettono una valanga di errori e Chieri ne approfitta per scavare un solco incolmabile tra sè e le rivali: 10-3 e 16-6. Sant Cugat alza bandiera bianca e si arrende con il punteggio di 25-10 che completa l’opera delle piemontesi a cui basteranno due set tra le mura amiche per accedere agli ottavi di finale.

In casa Chieri solo l’olandese Buijs, autrice di una prova di spessore, ha chiuso in doppia cifra con 15 punti, a seguire Alberti con 9, Omoruyi e Gicquel con 7 punti a testa. Per il Sant Cugat Viviane Braun top scorer con 9 punti, poi Ana Cecilia Lopez con 8.