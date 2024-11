Volley femminile, Chieri sbanca Bergamo nell’anticipo dell’ottava di A1 e sale al quinto posto in classifica

Una bella Reale Mutua Fenera Chieri vince 3-1 uno degli scontri più interessanti della ottava giornata di serie A1, l’anticipo sul campo della rivelazione della prima parte di stagione Bergamo e si mette all’inseguimento della top 4 dopo una prima parte di campionato un po’ altalenante. Anche oggi le piemontesi hanno concesso qualcosa alle rivali ma alla fine hanno imposto la legge del più forte facendo leva sulle sue bocche da fuoco Gicquel e Skinner, decisive per il successo della squadra di Bregoli, così come la regina del muro Zakchaiou (17 punti e 7 muri).

Nel primo set Chieri mette subito le cose in chiaro: parte forte al servizio e in attacco e non lascia respirare una timida Bergamo che soffre un po’ in tutti fondamentali, va sotto 16-7 e non riesce più a rientrare. Le ospiti gestiscono bene il cambio palla, controllano benissimo a muro, e chiudono con il punteggio di 25-17. Nel secondo set cambia tutto: Bergamo sistema qualcosa in ricezione e trova nuove soluzioni in attacco sbattendo sempre meno contro il muro piemontese. La partita si fa equilibrata, si gioca punto a punto fino al 19 pari, poi sono le lombarde con Montalvo e Piani a piazzare un break di 6-1 per il 25-20 conclusivo che porta il match in parità.

Si riparte all’insegna dell’equilibrio che però dura poco perchè Chieri ritrova muro e attacco e inizia inesorabilmente ad ampliare la forbice nel punteggio contro le bergamasche che ritrovano invece le difficoltà del primo set soprattutto in attacco e sono costrette anche a forzare con qualche errore di troppo. Chieri vola sul 16-12, Bergamo ha l’ultimo sussulto riportandosi a -2 sul 16-14 ma le piemontesi ripartono con Gicquel e piazzano il break decisivo di 6-1 per portarsi sul 22-15 e aprirsi la strada per il 25-20 che regala loro il primo punto di giornata.

Nel quarto set la reale Mutua Fenera prende subito un vantaggio sensibile di 3 punti (8-5) e lo mantiene fino al 14-10. Bergamo prova ad avvicinarsi (14-12 prima e addirittura 17-16 poi) ma nel finale Chieri si scuote, fa leva ancora una volta sul muro granitico e scappa nuovamente via con un altro break da 6-1 (23-17) prima di imporsi 25-18 e portare a casa tre punti preziosissimi.

In casa Reale Mutua Fenera 20 i punti della francese Gicquel, top scorer, 18 invece i punti di una Skinner non implacabile come al solito (37% in attacco), mentre Zakchaiou ha chiuso con 17 punti e Gray con 10. Per Bergamo 18 punti per Montalvo e 12 per Piani che però ha chiuso con il 30% in attacco.