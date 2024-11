Volley femminile, Chieri non si distrae ed è agli ottavi di Challenge Cup! Battute 3-0 le catalane del Saint Cugat

La Reale Mutua Fenera Chieri avanza in Challenge Cup e conquista gli ottavi di finale con il 3-0 bis, non senza qualche sussulto nella seconda parte, inflitto alle catalane del Sant Cugat. Le piemontesi hanno dominato il primo set, poi hhanno allentato il ritmo permettendo alla squadra spagnola di sognare la conquista di un set, evento scongiurato da due buoni finali di parziale della squadra di casa che conferma la sua vocazione europea.

Bregoli non vuole distrazioni e schiera una squadra che è molto simile a quella titolare del campionato con Van Aalen in regia, Gicquel opposta, le centrali Lyashko e Zakchaiou, le bande Skinner e Buijs con Ronaldo che sostituisce Spirito nel ruolo di libero. L’avvio è un monologo della formazione piemontese che tengono subito alti i ritmi in battuta e in attacco e volano sul 16-5. Sant Cugat è in bambola e non riesce a superare i 9 punti complessivi con Chieri che si porta a meno un set dalla qualificazione.

La facilità con cui Chieri si è aggiudicato il primo set, pesa sulla concentrazione delle piemontesi nel secondo set. La formazione di casa parte nuovamente forte, si porta in vantaggio di 4 punti sul 9-5 e sul 16-12 ma a quel punto le spagnole si fanno trovare pronte e Chieri commette qualche errore di troppo facendosi avvicinare fino al 21-20. A Chieri basta però un’accelerazione finale per andarsi a prendere il set e la qualificazione: 25-22.

Nel terzo set, a qualificazione acquisita, Bregoli lascia spazio anche ad altre giocatrici, entrano Omoruyi, Guiducci e Anthouli e il mood è quello del set precedente: si gioca sul filo dell’equilibrio. le spagnole mettono più volte il naso avanti ma Chieri non molla, risponde colpo su colpo, resta in scia fino al 21-22 e poi opera il sorpasso che permette alle piemontesi di chiudere in tre set con il punteggio di 25-23.

La top scorer delle padrone di casa e unica ad andare in doppia cifra è Lyashko che mette a segno 10 punti, seguita da Buijs con 9, Zakchaiou con 8 e Gicquel con 7. Nessuna giocatrice in doppia cifra per il Sant Cugat con Cano Martin e Braun che ottengono 8 punti a testa.