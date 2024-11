VIDEO Sinner-Fritz 2-0, la sintesi della finale a senso unico delle ATP Finals

Tutti a lezione dal Maestro Jannik Sinner. L’altoatesino ha scritto per l’ennesima volta una pagina indelebile di sport, diventando il primo italiano a vincere una ATP Finals. L’impresa – che diciamocelo, era nell’aria già da diverse ore – è stata compiuta nel tardo pomeriggio di oggi sul campo indoor dell’Inalpi Arena di Torino, dove il numero uno al mondo ha sconfitto senza patema alcuno lo statunitense Taylor Fritz per 6-4 6-4.

Un successo a lungo sognato, soprattutto dopo la sconfitta dello scorso anno contro Novak Djokovic, ma finalmente ottenuto con margine e merito. Per comprendere quanto fatto dal fenomeno di Sesto Pusteria basta pensare che non ha mai concesso un set durante tutta la durata della rassegna, sintomo di uno stato di grazia che, speriamo, potrà tornare utile anche per l’imminente fase finale della Coppa Davis.

Sinner ha confezionato la vittoria ottenendo un break per set: il primo mentre si trovava sul 3-3, il secondo mentre il parziale era di 2-2. Come sempre l’azzurro è riuscito a tirare fuori il gioco migliore nei momenti di maggior difficoltà, servendosi in questo caso anche di una prima potentissima, con ben 14 ace.

Riviviamo allora i momenti salienti che hanno permesso a Jannik Sinner di conquistare le ATP Finals del 2024.