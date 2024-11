Un pilota italiano al volante della Ferrari di F1 nella FP1 ad Abu Dhabi

Un pilota italiano sarà alla guida di una Ferrari in F1. Parliamo solo di una sessione di prove libere, ma sicuramente Antonio Fuoco si godrà l’esperienza. Il racing driver nostrano, impegnato nel progetto WEC con la scuderia di Maranello, sarà al volante della SF-24 nella FP1 dell’ultimo appuntamento del Mondiale di 2024 ad Abu Dhabi.

Fuoco, infatti, sostituirà il giovane britannico Oliver Bearman, che avendo affrontato già tre GP in stagione (uno con la Rossa e due con la Haas) non ha più diritto a girare in qualità di pilota debuttante nel Circus per le libere come da programma originariamente. Pertanto, il team di Maranello ha optato per Fuoco, vista la sua esperienza al simulatore della scuderia emiliana.

Un pilota d’esperienza Fuoco, secondo classificato nel Mondiale endurance e campione con la 499P alla 24 Ore di Le Mans (assieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina). I crismi dell’ufficialità ancora non ci sono, anche se la notizia è stata riportata da autorevoli siti specialità.

Stando a quanto viene riportato, il 28enne calabrese guiderà la vettura di Carlos Sainz, dal momento che in Messico era stato Bearman a sedersi nell’abitacolo nella macchina di Charles Leclerc.