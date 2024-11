Thibau Nys domina gli Europei di ciclocross. Battuto il padrone di casa Felipe Orts, sedicesimo Bertolini

Di padre in figlio: da Sven, due volte campione del mondo, a Thibau, che oggi ha conquistato il titolo agli Europei di ciclocross. Nys, un cognome ricorrente per il fuoristrada (ed occhio anche alla strada).

Thibau oggi era favorito e non ha tradito le aspettative in quel di Pontevedra: ha fatto gara di testa, ha creato il gap rispetto ai rivali (mancavano le stelle van der Poel, van Aert e Pidcock) e ha trionfato in solitaria.

Secondo posto a sorpresa per un super Felipe Orts: il padrone di casa iberico prova in tutti i modi a far saltare il banco, ma deve accontentarsi dell’argento. Terzo l’altro belga Eli Iserbyt a precedere il connazionale Niels Vandeputte ed il neerlandese Lars van der Haar.

In casa Italia il migliore è Gioele Bertolini, sedicesimo, mentre diciottesimo è Federico Ceolin.