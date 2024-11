Test MotoGP Barcellona 2024: programma, orari, tv, streaming

Martedì 19 novembre sul circuito del Montmeló, a Barcellona (Spagna), prenderanno il via i test post-season di MotoGP. Sarà il tracciato catalano a essere teatro di quel che può essere considerato un assaggio della prossima stagione. Le squadre, infatti, metteranno in pista le evoluzioni delle proprie moto e i piloti avranno modo di testarle.

Non saranno poche le novità. Il riferimento è ai cambiamenti nel parco piloti che ci sono stati. Ben 12 centauri, infatti, dovranno cambiare i propri colori, per cimentarsi in sella a una mezzo diverso da quello guidato nel 2024. Si pensi in particolare a Marc Marquez. Lo spagnolo, dopo la bella esperienza con il Team Ducati Gresini, inizierà il proprio lavoro con la squadra ufficiale di Borgo Panigale, affiancando Francesco Bagnaia.

Sarà interessante capire fin da subito l’affiatamento tra la squadra Factory e Marquez e soprattutto il confronto con Pecco affascina non poco in prospettiva. Cambierà tanto anche tra le fila dell’Aprilia Racing, che avrà una nuova coppia di centauri: il campione del mondo in carica, Jorge Martin, e Marco Bezzecchi. Una grande sfida per l’iberico, che cercherà di portare in alto le quotazioni della Casa di Borgo Panigale.

Ci saranno anche tre new entry provenienti dalle altre categorie: il giapponese Ai Ogura (campione del mondo Moto2) in Trackhouse, lo spagnolo Fermin Aldeguer in Gresini e il thailandese Somkiat Chantra in LCR Honda, che prenderanno il posto degli spagnoli Aleix Espargaró, Augusto Fernandez e del nipponico Takaaki Nakagami.

Domani, martedì 19 novembre, andranno in scena i test post-season di MotoGP. Sul circuito di Barcellona assisteremo a una sessione che prenderà il via dalle ore 10.00 e terminerà alle 17.00. Un’occasione per vedere all’opera i piloti con le nuove moto. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

TEST MOTOGP BARCELLONA 2024

Martedì 19 novembre

Ore 10.00-17.00 Test MotoGP a Barcellona – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (204)

PROGRAMMA TEST MOTOGP BARCELLONA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW