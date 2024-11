Tennis, Jannik Sinner palleggia con Stepanek a Montecarlo. Da domani allenamenti a Torino

Jannik Sinner inizia ufficialmente il suo percorso di preparazione in vista delle ATP Finals 2024. Il numero 1 del mondo, costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy per colpa di una influenza, infatti, ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, come sempre in quel di Montecarlo (al Country Club).

Una notizia importante emersa dai social, che spazza via ogni dubbio sulle condizioni fisiche del tennista altoatesino. Il vincitore di Australian Open e US Open ha svolto una sessione di allenamento in campo con l’ex tennista Radek Stepanek, mettendo in mostra una condizione fisica tutto sommato buona dopo lo stop, con la chiara intenzione di iniziare ad alzare i giri del motore in vista del torneo con gli 8 migliori protagonisti di questo 2024.

Dopo questo ritorno in campo, quindi, Jannik Sinner si sposterà ufficialmente a Torino (in macchina) dove, dalla giornata di domani, inizierà a fare sul serio con gli allenamenti per farsi trovare nel migliore dei modi all’esordio ufficiale delle ATP Finals che scatteranno domenica 10 novembre.

Il sorteggio del torneo, invece, si terrà giovedì 7 novembre e, finalmente, capiremo la composizione dei due raggruppamenti. Jannik Sinner vuole il grande successo davanti al proprio pubblico per chiudere nel migliore dei modi un 2024 stellare che lo ha visto trionfare tra Grande Slam e Masters 1000, con l’incredibile record di avere raggiunto i quarti di finale in ogni torneo raggiunto, con un clamoroso 14 su 14 in stagione.