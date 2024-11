Tennis, Casper Ruud giocherà a Metz nonostante le ATP Finals

Se Andrey Rublev e Alex de Minaur dopo la qualificazione alle ATP Finals hanno deciso di ritirarsi dai tornei di Metz e Belgrado, nel caso del russo dopo il match vinto con Sonego, lo stesso discorso non vale per Casper Ruud. Una decisione particolarmente peculiare per il norvegese che scenderà in campo fra poco in Francia.

Ruud che affronterà al debutto Benjamin Bonzi: probabilmente una scelta legata alla volontà di mettere partite nelle gambe dopo un periodo particolarmente negativo. 8 sconfitte nelle ultime 10 partite per l’attuale numero 7 del mondo che sicuramente non arriva a Torino con le migliori premesse.

Ieri sera Ruud è stato ritratto insieme alla sua fidanzata a una cena di gala in Norvegia, mentre è arrivato intorno all’ora di pranzo a Metz per giocare il suo match. Vedremo i risultati: indubbiamente si tratta di una scelta in controtendenza rispetto a tutti gli altri.

E’ altrettanto vero che le ambizioni quest’anno per Ruud su una superficie come quella delle Finals sono limitate: nel 2022 arrivò in finale ma veniva da una grande stagione, nel 2021 arrivò in semifinale, ma dopo il Roland Garros qualcosa si è rotto per il norvegese. Inoltre la concorrenza è spietata e non perdona.