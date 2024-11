Taylor Fritz comincia al meglio le ATP Finals 2024. Battuto in due set un nervoso Medvedev

Taylor Fritz prova a fare subito un passo molto importante verso le semifinali delle ATP Finals. In quello che era già definito come uno scontro diretto nel gruppo “Ilie Nastase” l’americano ha sconfitto in due set il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Un successo molto importante per Fritz che si porta in testa al girone in attesa della sfida di questa sera tra Jannik Sinner ed Alex de Minaur, mentre per Medvedev un esordio davvero da dimenticare e che certifica i problemi degli ultimi mesi.

Una prestazione davvero orribile con la seconda di servizio per Medvedev, che ha commesso addirittura otto doppi falli (sette nel solo primo set) e ha vinto appena il 27% dei punti con questo colpo. Fritz ha chiuso con nove ace, cancellando le tre palle break concesse. L’americano ha concluso il suo match con 21 vincenti contro i 17 di un Medvedev con 24 errori non forzati contro i 19 dell’avversario.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio e sembra un set che può anche scivolare al tie-break. Invece nel decimo game Medvedev combina un autentico disastro. Il russo commette tre doppi falli consecutivi e regala il break ed il set per 6-4 a Fritz. Il numero quattro del mondo la prende malissimo e spacca la racchetta dalla rabbia.

Medvedev ha comunque subito l’occasione per rimediare in apertura di secondo set, ma Fritz riesce ad annullare le due palle break concesse al russo. C’è una terza occasione per Medvedev nel terzo gioco, ma ancora l’americano cancella tutto. Nel sesto gioco Medvedev combina un altro disastro: subisce il break da parte di Fritz, getta via la racchetta, rompe un microfono e si prende anche un punto di penalità. Da quel momento la partita finisce perchè Fritz tiene comodamente i turni di servizio e chiude sul 6-3.