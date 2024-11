Taylor Fritz, attimi di paura: un ladro cerca di entrare in casa, lui si difende con una racchetta da tennis

Taylor Fritz si sta preparando per disputare le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Lo statunitense, che si presenterà sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino da numero 5 del mondo, cercherà di conseguire un risultato di lusso nel capoluogo piemontese, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo degli US Open (venne sconfitto da Jannik Sinner).

L’americano ha però dovuto fare i conti con una spiacevole disavventura insieme alla fidanzata Morgan Riddle, nota influencer molto popolare sui social network. Durante un soggiorno a Londra, la coppia è stata svegliata nel cuore della notte dal tentativo di entrare nell’appartamento effettuato presumibilmente da un ladro.

Il giocatore e la compagna hanno sentito qualcuno cercare di inserire il codice per entrare, come ha raccontato Riddle tramite diverse stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Taylor Fritz ha preso in mano una racchetta da tennis per provare ad affrontare il momento di pericolo e l’episodio è stato riassunto così dalla fidanzata: “Di tutte le potenziali armi in casa, quest’uomo afferra una racchetta da tennis. Dopo che abbiamo chiamato il 999 si è distratto nel tentativo di uccidere una zanzara“.

Un messaggio postato dal giocatore potrebbe ricevere una replica da parte di Airbnb: “Airbnb è molto pericoloso. Gli appartamenti sono intenzionalmente presi di mira in molte città. Le case sono belle per soggiorni più lunghi ma, per favore, soggiornate in un hotel, soprattutto se viaggiate da soli o solo con ragazze. Ho giurato che non ci sarei mai più stata dopo le mie esperienze passate, ma non ho imparato la lezione“.