Tathiana Garbin alla vigilia di Italia-Giappone in BJK Cup: “Orgogliosa della mia squadra”

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della sfida tra Italia e Giappone, valevole come quarto di finale della Billie Jean King Cup 2024 a Malaga. Le azzurre, finaliste dell’ultima edizione, sognano il colpaccio sulla scia di una stagione in cui sono arrivati dei risultati impressionanti soprattutto grazie a Jasmine Paolini (n.4 al mondo in singolare) e a Sara Errani (oro olimpico in doppio insieme alla toscana).

“Siamo molto fiere di essere ancora qui in un evento così grande a noi tanto caro. L’anno scorso è stata dura in finale, ma abbiamo avuto modo di trascorrere molto tempo insieme e questa è una competizione che ci piace molto, è la più importante che ci sia nel tennis a squadre. Sono orgogliosa della mia squadra e siamo tutte qui in gran forma per fare il nostro esordio nella competizione“, le parole del capitano Tathiana Garbin nel media day riservato alla Nazionale italiana.

“È un gruppo che ha compiuto un lungo viaggio dimostrando resilienza e coraggio, e per questo sono fiera di loro. Le conosco si da quando erano piccole, so quanto sia stata dura per loro e conosco le loro carriere e posso dirmi felice per come siano diventate, sia come giocatrici che come persone“, ha aggiunto l’ex tennista veneta in conferenza stampa.

In seguito hanno parlato anche le cinque giocatrici azzurre, con Paolini che si è detta “felice di essere tornata in gruppo. Siamo tutte concentrate e se avremo la chance di scendere in campo lo faremo per disputare un grande match“. A seguire ha preso la parola la veterana del gruppo, Errani: “Concordo. Siamo davvero contente di essere qui e cercheremo di fare del nostro meglio“.

“Siamo arrivate qui martedì. Ieri non abbiamo potuto farlo per via di quel che è successo (nuova DANA e allerta rossa in città, ndr). È un campo indoor né troppo veloce né troppo lento, ma ci stiamo allenando bene e tutte e cinque abbiamo trovato subito buone sensazioni“, ha raccontato Elisabetta Cocciaretto.

2024 molto difficile per Martina Trevisan, che ha ritrovato un po’ di fiducia proprio in extremis: “Nell’ultima parte dell’anno ho colto qualche vittoria in più e anche la fiducia ne ha giovato. Mi sento meglio, vedremo cosa deciderà il capitano, ma siamo tutte pronte per dare il nostro supporto alla squadra sia dentro che fuori dal campo“.

Buon finale di stagione per Lucia Bronzetti, recentemente semifinalista a Guangzhou vedendo sfumare l’accesso in finale dopo quattro match point a favore: “Fa parte del gioco. È stato un anno lungo e intenso con alcuni alti e alcuni bassi, ma sono felice di essere in Nazionale e far parte di questo gruppo fantastico. Ci sosteniamo a vicenda e mi sento davvero orgogliosa e felice“.